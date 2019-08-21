‘Kayıpsız gideceğiz’

TFF 1. Lig’de sezonun ilk sınavında evinde Adanaspor’u zor da olsa 1-0 yenmeyi başaran Akhisarspor, milli maçlar nedeniyle verilecek araya kadar oynayacağı Bursaspor ve Altınordu maçlarını da kazanarak yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, “İlk haftayı kayıpsız atlattık. Şimdi takımın tempo kazanma döneminde Bursaspor ve Altınordu maçları da kazanarak milli araya moralli girmeyi hedefliyoruz” dedi.