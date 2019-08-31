‘Kayıt dışı ekmek için önlem alın’

İZMİR’E çevre illerden her gün 300 bin adedin üzerinde, nerede üretildiği belli olmayan kayıt dışı ekmek getirildiğini söyleyen Fırıncılar Esnaf Odası Başkanı Nejdet Durmuş, yetkililerden önlem almalarını istedi, vatandaşları da bu ürünleri satın almamaları konusunda uyardı. İzmir Ticaret Borsası Hububat Mamulleri Toptan Ticareti Meslek Komitesi Başkanı Necati Polat da, sağlıksız olduğunu belirttiği ekmekler için acil olarak bir çözüm bulunması gerektiğini söyledi. l DHA