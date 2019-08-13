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    HaberlerEgeKayıtlar devam ediyor
    13.08.2019 - 07:50

    Kayıtlar devam ediyor

    Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu’nun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu genel merkezde ziyareti sırasında açılışına davet ettiği Atatürk Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu’na kayıtlar devam ediyor.

    Kayıtlar devam ediyor

    Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu’nun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu genel merkezde ziyareti sırasında açılışına davet ettiği Atatürk Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu’na kayıtlar devam ediyor. Özellikle YKS sonuçlarının açıklanmasından sonra başvuru sayısında ciddi bir artış yaşanmaya başladı. Tahsin Yazıcı Mahallesi’ndeki sekiz katlı Atatürk Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu; 3’er kişilik olmak üzere 91 oda ve 1 engelli odası, kütüphane, çalışma odası, dinlenme odası, çok amaçlı salon, spor salonu, yemekhane, revir, ziyaretçi salonu, mutfak, sığınak ve bahçeden oluşuyor. Kayıt için 0 232 226 64 66 numaralı telefondan bilgi alınabilir.

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