30.12.2019 - 00:01 |
Kaymakamlık Kupası’nı Karşıyaka Emniyeti kazandı
Karşıyaka İlçe Spor Müdürlüğü’nce düzenlenen Karşıyaka Kaymakamlığı Kurumlar Futbol Turnuvası, Karşıyaka Emniyet Müdürlüğü, Müftülüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, Tarım Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Kızılay Karşıyaka Şube Başkanlığı, Denetim Serbestlik Müdürlüğü, Nüfus Müdürlüğü, PTT İskele Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü ve PTT Çarşı Müdürlüğü’nün katılımıyla gerçekleşti. Karşıyaka Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı’nı 9-6 yenerek kupaya uzandı.
İzmir'de peş peşe 2 korkunç cinayetSon dakika haberine göre; Torbalı ilçesinde maskeli bir kişi, önce İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park'ı, ardından da olay yerine yakın yolda karşılaştığı bir doktoru tehditle evine götürerek onun eşini öldürdü. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.