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    HaberlerEge Haberleri Kaymakamlık Kupası’nı Karşıyaka Emniyeti kazandı
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    30.12.2019 - 00:01 |

    Kaymakamlık Kupası’nı Karşıyaka Emniyeti kazandı

    Kaymakamlık Kupası’nı Karşıyaka Emniyeti kazandı

    Karşıyaka İlçe Spor Müdürlüğü’nce düzenlenen Karşıyaka Kaymakamlığı Kurumlar Futbol Turnuvası, Karşıyaka Emniyet Müdürlüğü, Müftülüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, Tarım Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Kızılay Karşıyaka Şube Başkanlığı, Denetim Serbestlik Müdürlüğü, Nüfus Müdürlüğü, PTT İskele Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü ve PTT Çarşı Müdürlüğü’nün katılımıyla gerçekleşti. Karşıyaka Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı’nı 9-6 yenerek kupaya uzandı.

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