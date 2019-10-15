Kazanın başına geçti

URLA Belediyesi ile Urla Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi öncülüğünde düzenlenen Tarhana Şenliği, Zeytinler Köy Meydanı’nda gerçekleşti. Programa katılan Belediye Başkanı Burak Oğuz, tarhana kazanının başına geçti, gelen misafirlere ikramda bulundu. Köylere özgü gelenekleri devam ettirmek istediklerini belirten Başkan Oğuz, Urla’nın batı köylerini kapsayan büyük ve kapsamlı bir festival gerçekleştirmek istediklerini müjdeledi. Başkan Oğuz, “Ben, bu sokaklarda sizlerle birlikte büyüdüm. Soğuk kış günlerinde sıcak tarhananızı içtim. Bizim dileğimiz, bundan 10 yıl, 20 yıl sonra bütün çocuklarımız da bu köy geleneğini yaşayabilsin” dedi.