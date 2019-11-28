Kazanmak için savaşacağız

Süper Lig’de son 3 maçta 7 puan toplayıp çıkışa geçen Göztepe, yarın Fenerbahçe’yi ağırlayacağı maç öncesi kalede Beto’ya güveniyor. Son 3 maçta rakip forvetlere yalnız 1 kez gol izni veren sarı kırmızılıların en tecrübeli isimlerinden takım kaptanı Beto, Fenerbahçe önünde her iç saha mücadelesinde olduğu gibi taraftarların enerjisini arkalarına alacaklarını söyledi. Portekizli file bekçisi, “Maç bizim sahamızda olduğu için daha fazla önem taşıyor. Aynı dinamizmle, aynı mücadelemizle sahada olacağız” dedi. “Her takıma olduğu gibi Fenerbahçe’ye de saygımız var” diyen Beto, “Maç için hazırız. Elimizden gelenin en iyisini yapıp, Fenerbahçe karşısında galip gelmek için sahada olacağız” diye konuştu.