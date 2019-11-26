‘Kazanmasını bilen bir takımız’

FIBA Avrupa Kupası 1. Tur E Grubu’nda önce Donar Groningen’i 79-62 yenip üst tura çıkmayı garantileyen, ardından ING Basketbol Süper Ligi’nde Meksa Yatırım Afyon BLD’yi 75-66 mağlup edip liderliğini sürdüren Pınar Karşıyaka’da Başantrenör Ufuk Sarıca çok kritik maçları kazandıklarını söyledi. Sarıca, “Zorlu haftayı biri Avrupada biri ligde olmak üzere iki dış saha galibiyetiyle kapattık. Metecan’ın 21 sayı ve 13 ribaundluk performansı beni Milli Takım başantrenörü olarak da memnun etti. Sonuç itibariye 9 haftada 8. galibiyetimizi aldık ve liderliğimizi sürdürüyoruz” dedi.