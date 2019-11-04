04.11.2019 - 07:50 | | F. EMRAH ERDOĞAN DHA
Kazdağları’nda doğa her mevsim güzel
BALIKESİR’in Edremit ilçesindeki Kazdağları, her mevsim ayrı güzelliğiyle doğaseverlerin ilgisini çekiyor.
BALIKESİR’in Edremit ilçesindeki Kazdağları, her mevsim ayrı güzelliğiyle doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Sonbaharda da birbirinden farklı renkleri içinde barındıran Kazdağları, sporcuların ve fotoğrafçıların da uğrak yeri haline geldi. Kazdağları’nı gezen doğa tutkunu fotoğraf sanatçısı Mustafa Şıvka, “Temiz havası ve doğasıyla herkesi hayran bırakacak nitelikte. Sonbaharın eşsiz güzellikleri Kazdağları ile buluşunca renkler daha bir güzel çıkıyor” dedi.
İstanbul Boğazı'ndaki elektro optik sistem havadan görüntülendiHAVELSAN ve ASELSAN, Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Sistem Yükseltmesi ve İlavesi Projesi kapsamında, İstanbul ve Çanakkale boğazları ile Marmara Denizi'nde elektro optik sistem kurulumlarına başladı. Böylece Türk boğazlarındaki ve Marmara Denizi'ndeki gemi trafiği yerli ve milli teknolojilerle kesintisiz şekilde izlenecek ve seyir trafiğinin güvenliği artırılacak. İstanbul?da Yom Burnu'nda kurulumu devam eden sistem havadan görüntülendi.