Kazdağları’nda doğa her mevsim güzel

BALIKESİR’in Edremit ilçesindeki Kazdağları, her mevsim ayrı güzelliğiyle doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Sonbaharda da birbirinden farklı renkleri içinde barındıran Kazdağları, sporcuların ve fotoğrafçıların da uğrak yeri haline geldi. Kazdağları’nı gezen doğa tutkunu fotoğraf sanatçısı Mustafa Şıvka, “Temiz havası ve doğasıyla herkesi hayran bırakacak nitelikte. Sonbaharın eşsiz güzellikleri Kazdağları ile buluşunca renkler daha bir güzel çıkıyor” dedi.



