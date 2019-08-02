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    HaberlerEge‘Kazı Kazan’a dokunma’
    02.08.2019 - 01:31

    ‘Kazı Kazan’a dokunma’

    ‘Kazı Kazan’a dokunma’

    Şans oyunlarına ilişkin yapılan olumsuz açıklamalardan üyelerinin mağdur olduğunu kaydeden İzmir Milli Piyango Satıcıları ve Şans Oyunları Bayileri Odası Başkanı Paşa Çakmak, “Devlet güvencesi altında, ciddi organizasyonlarla piyasaya dağıtılan oyunlar hakkında şaibe taşıyan açıklamalar, zaten düşük olan işlerimizi daha da baltalamakta. Halk tedirgin olunca, üyelerimizin ekmeği daha da ufalıyor” dedi.

    Çakmak, sözlerini şöyle sürdürdü:

    “Üyemiz daha işin başında, her kazı kazan paketinin meblağının yüzde 58’ini ikramiye olarak dağıtma garantisiyle idareden paketini alıyor. Kazı Kazan oynayacak vatandaşlarımızın 580 liralık bir meblağı ödül olarak kazanacakları garantilenmektedir. Bu nedenle asılsız iddiaların, söylemlerin vatandaşlarımızın aklını karıştırmasını istemiyoruz”

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