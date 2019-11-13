13.11.2019 - 01:01 |
Kedilerin sıcacık yuvaları hazır
Konak Belediyesi, soğuk havalar etkili olmadan önce sokakta yaşayan kedilerin barınması için atık araba lastiklerinden ev yaptı. İki katlı, rengarenk ve birden fazla kedinin barınabileceği şekilde tasarlanan kedi evleri, 12 mahallede sokak hayvanlarının gönüllü bakımını yapan vatandaşa teslim edildi. Başkan Abdül Batur’a duyarlılığı için teşekkür eden mahalle sakinleri, “Bu kış kediler rahat edecek” dedi. İhtiyaç oldukça kedi evlerinin yapımı sürecek.
Karşıyaka Belediyesi de, ilçe genelindeki parklara yerleştirdiği kedi evlerini hem çevre hem de can dostların sağlığı için korunaklı hale getiriyor. Etrafı telle çevrilip üzeri kapatılan her yuvanın anahtarı bir hayvan koruma gönüllüsüne teslim ediliyor.
Tel örgülü koruma
Uygulama, ilk etapta Osmanbey Parkı ve Salih Evkuran Parkı’nda hayata geçirildi. Çalışmanın ilçe genelinde uygun olan tüm parklara yayılacağı; hem mevcut olan hem yeni yapılacak kedi evlerinde de aynı uygulamanın sürdürüleceği belirtildi. Bugüne kadar farklı noktalara 100’den fazla sabit kedi evi yerleştirildi.
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