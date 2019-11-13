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    HaberlerEge HaberleriKedilerin sıcacık yuvaları hazır
    13.11.2019 - 01:01 |

    Kedilerin sıcacık yuvaları hazır

    Konak Belediyesi, soğuk havalar etkili olmadan önce sokakta yaşayan kedilerin barınması için atık araba lastiklerinden ev yaptı. İki katlı, rengarenk ve birden fazla kedinin barınabileceği şekilde tasarlanan kedi evleri, 12 mahallede sokak hayvanlarının gönüllü bakımını yapan vatandaşa teslim edildi. Başkan Abdül Batur’a duyarlılığı için teşekkür eden mahalle sakinleri, “Bu kış kediler rahat edecek” dedi. İhtiyaç oldukça kedi evlerinin yapımı sürecek.

    Kedilerin sıcacık yuvaları hazır

    Karşıyaka Belediyesi de, ilçe genelindeki parklara yerleştirdiği kedi evlerini hem çevre hem de can dostların sağlığı için korunaklı hale getiriyor. Etrafı telle çevrilip üzeri kapatılan her yuvanın anahtarı bir hayvan koruma gönüllüsüne teslim ediliyor.

    Tel örgülü koruma

    Uygulama, ilk etapta Osmanbey Parkı ve Salih Evkuran Parkı’nda hayata geçirildi. Çalışmanın ilçe genelinde uygun olan tüm parklara yayılacağı; hem mevcut olan hem yeni yapılacak kedi evlerinde de aynı uygulamanın sürdürüleceği belirtildi. Bugüne kadar farklı noktalara 100’den fazla sabit kedi evi yerleştirildi.

     

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