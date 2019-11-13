Kedilerin sıcacık yuvaları hazır

Karşıyaka Belediyesi de, ilçe genelindeki parklara yerleştirdiği kedi evlerini hem çevre hem de can dostların sağlığı için korunaklı hale getiriyor. Etrafı telle çevrilip üzeri kapatılan her yuvanın anahtarı bir hayvan koruma gönüllüsüne teslim ediliyor.

Tel örgülü koruma

Uygulama, ilk etapta Osmanbey Parkı ve Salih Evkuran Parkı’nda hayata geçirildi. Çalışmanın ilçe genelinde uygun olan tüm parklara yayılacağı; hem mevcut olan hem yeni yapılacak kedi evlerinde de aynı uygulamanın sürdürüleceği belirtildi. Bugüne kadar farklı noktalara 100’den fazla sabit kedi evi yerleştirildi.