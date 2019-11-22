Kelebek Barajı’yla üretici kazanacak

Manisa’da, Ahmetli Kelebek Barajı’nın gövde dolgusu tamamlandı. 24 bin 270 dekar araziye can suyu sağlayacak barajda yeni yılla birlikte su tutulmaya başlanacak. Proje tamamlandığında bölge üreticisine yılda yaklaşık 14 milyon lira daha fazla para kazandıracak. Manisa Ahmetli’de toplam 24 bin 270 dekar araziyi modern sulama ile tanıştıracak barajın gövde dolgusu tamamlandı. Bu kış su tutulması planlanıyor. DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, “Baraj, hem bölgedeki verimi artıracak hem de üreticiye farklı ürün seçenekleri sunacak” dedi.