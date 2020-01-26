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    HaberlerEge Haberleri Kemalpaşa için birlik sözü
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    26.01.2020 - 00:04 |

    Kemalpaşa için birlik sözü

    Kemalpaşa’da son günlerde çeşitli konularda sık sık karşı karşıya gelen parti ilçe başkanları, Kemalpaşa Aktüel Dergisi’nin sahibi Gazeteci Filiz Eroğlu’nun ev sahipliğinde düzenlenen kahvaltılı toplantıda bir araya geldi.

    Kemalpaşa için birlik sözü

    Yerel siyaset ve Kemalpaşa gündemi üzerine fikir alışverişinde bulunulan; AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Ali Demirtaş, MHP İlçe Başkanı Mustafa Gözütok, CHP İlçe Başkanı Ahmet Cemil Balyeli, İYİ Parti İlçe Başkanı Coşkun Dinçer, DSP İl Başkanı Ramazan Solmaz, DSP İlçe Başkanı Mehmet Özer, BBP İlçe Başkanı Hayati Atmaca ve SP İlçe Başkanı Ramazan Biçen, Kemalpaşa halkının özlediği tabloyu oluşturdu.

    Toplantıda, Kemalpaşa’nın sorunlarının başında gelen imar, üniversite, mecliste yaşanan gerginlikler ile siyasilerin uyum içerisinde Kemalpaşa’nın yararına nasıl çalışılması gerektiği konuları tartışıldı.

    Yine buluşacaklar

    Kemalpaşa’da son günlerde yaşanan siyasi tartışmalardan kaynaklanan gerginliğin Kemalpaşa’ya hiçbir yarar getirmeyeceği konusunda hem fikir olan siyasi partilerin ilçe başkanları karşılıklı diyalogların artması ve Kemalpaşa faydasına işler yapılması noktasında ayda bir toplanma kararı aldı.

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