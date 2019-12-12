Kemalpaşa Organize: Üç önceliğimiz var

Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi (KOSBİ) Ortak Akıl Toplantısı, Turkishtime ve Halkbank işbirliğinde yapıldı. Toplantıda, bölgenin sorunları firma temsilcileri tarafından masaya yatırıldı. Sanayiciler; itfaiye, baraj ve lojistik köye öncelik verilmesini istedi. Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Porsuk, “Bölgemizde birden çok soruna el atmak durumundayız. Lojistik köy, KOSBİ’ye devredilirse süreçler daha sağlıklı ilerler” dedi.