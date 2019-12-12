12.12.2019 - 07:50 |
Kemalpaşa Organize: Üç önceliğimiz var
Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi (KOSBİ) Ortak Akıl Toplantısı, Turkishtime ve Halkbank işbirliğinde yapıldı.
Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi (KOSBİ) Ortak Akıl Toplantısı, Turkishtime ve Halkbank işbirliğinde yapıldı. Toplantıda, bölgenin sorunları firma temsilcileri tarafından masaya yatırıldı. Sanayiciler; itfaiye, baraj ve lojistik köye öncelik verilmesini istedi. Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Porsuk, “Bölgemizde birden çok soruna el atmak durumundayız. Lojistik köy, KOSBİ’ye devredilirse süreçler daha sağlıklı ilerler” dedi.
ABD yasak dinlemedi! Tehlikeli deneme...ABD Hava Kuvvetleri, Donald Trump yönetiminin yakın zamanda çekildiği Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Anlaşması kapsamında yasaklı olan orta menzilli karada konuşlu bir balistik füzeyi denediklerini açıkladı.