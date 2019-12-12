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    HaberlerEge Haberleri Kemalpaşa Organize: Üç önceliğimiz var
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    12.12.2019 - 07:50 |

    Kemalpaşa Organize: Üç önceliğimiz var

    Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi (KOSBİ) Ortak Akıl Toplantısı, Turkishtime ve Halkbank işbirliğinde yapıldı.

    Kemalpaşa Organize: Üç önceliğimiz var

    Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi (KOSBİ) Ortak Akıl Toplantısı, Turkishtime ve Halkbank işbirliğinde yapıldı. Toplantıda, bölgenin sorunları firma temsilcileri tarafından masaya yatırıldı. Sanayiciler; itfaiye, baraj ve lojistik köye öncelik verilmesini istedi. Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Porsuk, “Bölgemizde birden çok soruna el atmak durumundayız. Lojistik köy, KOSBİ’ye devredilirse süreçler daha sağlıklı ilerler” dedi.

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