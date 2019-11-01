Kemalpaşa’da her yer kırmızı beyaz

8 Eylül İlköğretim Okulu bahçesinden başlayan yürüyüş, Kemalpaşa Rekreasyon Alanı’nda son buldu. Alanda katılımcıları Kocatürk Eğitim Kurumu’nun gösterisi karşıladı.

Kemalpaşalılara seslenen Başkan Rıdvan Karakayalı, “Geçmişini unutan milletler yıkılmaya, yok olmaya mahkumdur. Onun için, geçmişimizi unutmadan, geleceğe güvenle bakmak için çok çalışmalıyız” dedi.