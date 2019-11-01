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    HaberlerEgeKemalpaşa’da her yer kırmızı beyaz
    01.11.2019 - 01:12 |

    Kemalpaşa’da her yer kırmızı beyaz

    Kemalpaşa Belediyesi, Cumhuriyet’in 96’ncı yıldönümünü büyük bir heyecanla kutladı. Yaklaşık iki bin kişinin katıldığı fener alayı, renkli görüntülere sahne oldu.

    Kemalpaşa’da her yer kırmızı beyaz

    8 Eylül İlköğretim Okulu bahçesinden başlayan yürüyüş, Kemalpaşa Rekreasyon Alanı’nda son buldu. Alanda katılımcıları Kocatürk Eğitim Kurumu’nun gösterisi karşıladı.

    Kemalpaşalılara seslenen Başkan Rıdvan Karakayalı, “Geçmişini unutan milletler yıkılmaya, yok olmaya mahkumdur. Onun için, geçmişimizi unutmadan, geleceğe güvenle bakmak için çok çalışmalıyız” dedi.

     

    6 yaşındaki çocuğu uykusunda öldürdüRusya Federasyonu'nda bir anaokuluna giren 36 yaşındaki saldırgan, öğlen uykusundaki 6 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldürdü. Polis ekiplerince gözaltına alının saldırganın ifadesinde, "Bir kitapta, sonsuz yaşamı ve zenginliği vadeden bir büyü okudum. Bunun için bir çocuğu öldürmem gerekiyordu" dediği öğrenildi.
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    31 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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