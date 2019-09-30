Kemalpaşa’da herkes İngilizce öğrenecek

British Town Dil Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Melih Kahramaner’in de desteği ile kendi işini kurmanın mutluluğunu yaşayan Ersin, şöyle konuştu:



Köy çocuklarını unutmadı



“Kemalpaşa’da yaşayanların kaliteli bir yabancı dil eğitimine ihtiyacı olduğunu gördüm. Aynı zamanda burası sanayi tesislerinin de yoğun olduğu bir bölge. Küreselleşme ve bilgi çağının gereği olarak yabancı dil bilmek zorunlu hale geldi. Avrupa dil eğitimi kriterlerinde, firmalara açık ve kapalı eğitimler veriyoruz. Kemalpaşa’daki köy okullarında okuyan çocuklar için de çalışmalar yapacağız” diye konuştu.