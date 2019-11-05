05.11.2019 - 01:39 |
Kemalpaşa’da tohum takası
Kemalpaşa Yörükler Derneği, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Kemalpaşa Belediyesi tarafından Kemalpaşa Rekreasyon Alanı’nda düzenlenen 5. Kemalpaşa Yörük ve Türkmen Yerel Tohum Takas Şenliği’ne Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye’nin çeşitli il ve ilçelerinden 52 Yörük ve Türkmen Derneği katıldı. Kemalpaşa Yörükler Derneği Başkanı Özcan Bulut, “Halen gelenek ve göreneklerine sahip çıkan Yörükler, Cumhuriyet değerlerinin de her daim arkasındadır. Ata tohumlarımızı takas edeceğiz. Halkımızı yerel tohum kullanmaya teşvik edeceğiz” dedi. l ÜMİT YILDIZ DHA
Nazlı Ilıcak tahliye edildiGazeteci Nazlı Ilıcak mahkemenin kararının ardından tutuklu bulunduğu Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edildi. Ilıcak’ın ilk sözleri “İçeride kalanları Allah kurtarsın. İnfaz yasası bir an önce çıksın lütfen” oldu.