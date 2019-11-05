Kemalpaşa’da tohum takası

Kemalpaşa Yörükler Derneği, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Kemalpaşa Belediyesi tarafından Kemalpaşa Rekreasyon Alanı’nda düzenlenen 5. Kemalpaşa Yörük ve Türkmen Yerel Tohum Takas Şenliği’ne Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye’nin çeşitli il ve ilçelerinden 52 Yörük ve Türkmen Derneği katıldı. Kemalpaşa Yörükler Derneği Başkanı Özcan Bulut, “Halen gelenek ve göreneklerine sahip çıkan Yörükler, Cumhuriyet değerlerinin de her daim arkasındadır. Ata tohumlarımızı takas edeceğiz. Halkımızı yerel tohum kullanmaya teşvik edeceğiz” dedi. l ÜMİT YILDIZ DHA