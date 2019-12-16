Kemalpaşa’nın gururu

İzmir Birlik Platformu’nun siyaset, iş dünyası, sanat camiası olmak üzere çeşitli kategorilerde düzenlediği ‘2019 Yıl Onur Ödülleri’nde Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, kültür ve sanata verdiği destekle ödüle layık görüldü. Platform Başkanı Aziz Tekin’in elinden ödülünü alan Başkan Karakayalı, “Kültür ve sanata yatırımlarımız geçmiş dönemde olduğu gibi bu yıl da devam edecek. Bunun en güzel örneği de bir ay önce hayata geçirdiğimiz Türkiye’nin yerel yönetimler tarafından desteklenen 4. çocuk orkestrası. Hedefimiz bu orkestrayı senfoni orkestrası haline getirmek” dedi.