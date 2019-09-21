Kemeraltı Sokağı gerçeğini aratmadı

17 farklı konuda Kemeraltı Sokağı Kültür ve Tarih Sohbetleri gerçekleştirildi. Uğur Dündar ve Yaşar Aksoy gibi isimlerin imza günleri yoğun ilgi gördü. Tiyatroseverler Sahne Tozu Tiyatrosu’nun düzenlediği atölyelere katıldı. Çocuklar ise Tarihi İstiklal Okulu Yenilikçi Öğrenme Merkezi’nin ücretsiz; kodlama, 3D modelleme, pil motor, yelkenli tekne, zeplin, kolay arduino atölyelerine katıldı. Planetaryum Çadı-rı’nda da 360 derece gökyüzü simülasyonlarını izleyen binlerce çocuk, akşamları da teleskop ile ay ve diğer gezegenleri gözlemleme şansı yakaladı. “Kültürpark Hazine Avı”na ise bin kişi katıldı.

Fidan bağışı

Kemeraltı Sokağı, İEF boyunca aynı zamanda sosyal sorumluluk projesine de imza attı. İzmir’de iki gün süren orman yangınlarından sonra başlatılan fidan kampanysına destek amacıyla çeşitli etkinliklerle 1881 adet fidan için bağış topladı. Kemeraltı Antikacılar Çarşısı’nın düzenlediği mezatın gelirinden 610 fidan, İFOD (İzmir Fotoğraf Sanatı Derneği) ile ortak düzenlenen Kemeraltı, Kadifekale ve Basmane Sergisi‘nde yer alan fotoğrafların açık artırmayla satılmasıyla 819 fidan, yine İFOD tarafından organize edilen “Yeşile Çağrı İnteraktif Sergi ve Yerleştirmesi” etkinliğiyle de 452 fidan toplandı.

Tarihi binalar ofis oluyor

TARKEM, İzmir Tarihi Kent Merkezi’ndeki yapıları iyileştirmeye devam ediyor. Daha önceleri Arap Fırını Sokağı’nda (442 Sokak) iki İzmir evini satın alarak 442 Sokak Ofisleri 1 ve 2 projelerinin ön izinlerini alan TARKEM, aynı sokak üzerindeki 3’üncü mülkünü de satın aldı. Tescilli yapının, “442 Sokak Ofisleri-3” olarak projelendirilerek gerekli onayları alınacak. 2020 yılının son çeyreğinde inşaatı başlayacak proje, 2021 yılı içerisinde hizmete açılacak. Yeni nesil şirketlerin idari merkezleri için ideal bir ofis binası olacak olan 442 Sokak Ofisleri-3; Kemeraltı’nın canlanması konusundada önemli bir adım olacak.