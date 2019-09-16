16.09.2019 - 07:50 |
Kemeraltı’na neşter
Kemeraltı Hayat Platformu, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’u ziyaret etti.
Toplantıda tarihi çarşının hak ettiği saygınlık ve öneme kavuşturulması için neler yapılabileceği konuşuldu. Alt ve üstyapıdan kaynaklanan esnaf ve ziyaretçilerin sorunlarının en kısa sürede giderilmesi için bir plan hazırlığında olunduğunu belirten Başkan Batur, Kemeraltı Çarşısı’nın mevcut sorunlarının çözümüne kendisinin de bizzat katkıda bulunacağını, İzmir halkı ve STK’ların görüşlerinin kendisi için değerli olduğunu kaydetti.
Rusya Savunma Bakanlığı S-400 sevkiyatının son görüntülerini yayınladıRusya Savunma Bakanlığı, Türkiye’ye gönderilen S-400 füze savunma sistemlerinin son parçalarının sevkiyat görüntülerini yayınladı.