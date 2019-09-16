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    HaberlerEgeKemeraltı’na neşter
    16.09.2019 - 07:50 |

    Kemeraltı’na neşter

    Kemeraltı Hayat Platformu, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’u ziyaret etti.

    Kemeraltı’na neşter

    Toplantıda tarihi çarşının hak ettiği saygınlık ve öneme kavuşturulması için neler yapılabileceği konuşuldu. Alt ve üstyapıdan kaynaklanan esnaf ve ziyaretçilerin sorunlarının en kısa sürede giderilmesi için bir plan hazırlığında olunduğunu belirten Başkan Batur, Kemeraltı Çarşısı’nın mevcut sorunlarının çözümüne kendisinin de bizzat katkıda bulunacağını, İzmir halkı ve STK’ların görüşlerinin kendisi için değerli olduğunu kaydetti.

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