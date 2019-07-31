Kemeraltı’na tarihi dokunuşlar

Başkan Batur’un ilk durağı, İzmir Musevi Cemaati Vakfı işbirliğiyle İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) tarafından, “Kültürel Mirasın Korunması Mali Destek Programı” kapsamında, iki hafta önce restorasyonuna başlanan Etz Hayim Sinagogu oldu. Batur, İzmir’in en eski sinagogu olarak bilinen ve Bizans dönemine tarihlenen Etz Hayim’deki restorasyon çalışmalarını inceledi. Başkan Batur daha sonra La Sinyora, Algazi, Şalom, Bikur Holim ve Portekiz sinagoglarını da ziyaret etti.

İzmir Projesi’ne destek

Birçok medeniyete ev sahipliği yapan Konak’ın çok kültürlü bir dokuya sahip olduğuna dikkat çeken Başkan Batur, kentin kadim tarihinin büyük bir zenginlik olduğunu dile getirdi. Başkan Batur, “Konak’ın tarihi zenginliği, tüm renkleriyle can verdiği tüm kültürleri sevgiyle kucaklamak bizim asıl görevlerimizdendir” diye konuştu.

Batur, Konak Belediyesi’nin Havra’da bulunan tarihi sinagogların İzmir’e kazandırılması ve “İzmir Yahudi Kültür Mirası Ziyaret Merkezi” olarak turizme açılması amacıyla gerçekleştirilen İzmir Projesi’ne gerekli desteği sunacaklarını sözlerine ekledi.