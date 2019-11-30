Kemeraltı’nda ‘Bereketli Cuma’

Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin, “İnternette kira yok, eleman gideri yok, stopaj yok. İnanılmaz bir uçurum var. Hükümetimizin de bir yaptırımı olmalı. Yeni bir düzenleme bekliyoruz. Benim 10 liraya aldığım malı 12 liraya satmam imkansızken, onların 10 liralık malı piyasaya düşmeden 7-8 liraya satması bizim altından kalkabileceğimiz bir durum değil” dedi.



Ücretsiz web sitesi desteği



Çağın getirdiği en önemli yeniliklerden birinin online ticaret olduğunu ifade eden İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu da, “Gelişen teknolojiye uyum sağlamak, ayakta kalabilmek ve rekabetçi olmak için tüm işletmelerin e-ticarete yönelmesi gerekiyor” diye konuştu. E-ticaretin esnaf teşkilatı tarafından benimsenmesi amacıyla bir proje geliştirdiklerini söyleyen Mutlu, ücretsiz hazırlanacak kurumsal web sitesinin ardından, bağlı bulunduğu meslek odasından alacağı kodla esnaf sanatkarlara üç ay ücretsiz web desteği verileceğini dile getirdi.