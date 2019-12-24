Kendi küçük yüreği büyük

Güzelbahçe’de yaşayan ortaokul öğrencisi Yiğit Kaan Kızlıer, cam silen çocuklardan etkilendi, yardım kampanyası başlattı. Kıyafetlerin, mülteci çocuklara ulaştırılacağını belirten Kızlıer, destek çağrısında bulundu.

Güzelbahçe’de yaşayan, ortaokul öğrencisi Yiğit Kaan Kızlıer (13), havanın soğuması nedeniyle kıyafet ihtiyacı olan mülteci çocuklar için ‘Çocuklar üşümesin’ yardım kampanyası başlattı. Kampanya için afişler bastıran Kızlıer, sosyal medyadan destek çağrısında bulundu. Yaklaşık dört hafta boyunca toplanan kıyafetler, ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtılacak. Kıyafetlerin, Bademler Doğal Yaşam Merkezi’nde toplanacağını belirten Kızlıer, “Konak ve Alsancak civarında üzerlerinde kıyafet olmadan cam silen çocuklar gördüm ve bu durum beni çok etkiledi. Onlara yardımcı olmam gerektiğini düşündüm, kampanyayı başlattım” dedi.

‘Çocuklar üşümesin’

İzmir’in yanısıra başka şehirlerden de kıyafet yardımları yapıldığını belirten Kızlıer, “4 hafta boyunca kıyafet topladıktan sonra ihtiyaç sahiplerine dağıtmaya başlayacağız. Telefonla bize ulaşan insanlar var. Sadece İzmir’den değil başka illerden de kargoyla kıyafetler geliyor. Öğretmen olan anne ve babamın öğrencileri de kampanyaya destek verdi. Vicdan sahibi herkesi bu kampanyaya destek olmaya çağırıyorum. Hayat, paylaştıkça güzel. Çocuklara destek olalım ki, çocuklar üşümesin” diye konuştu. Baba Vedat Kızlıer de, “Kampanyayla ihtiyaç sahibi çocuklar kıyafete kavuşuyor, bizim çocuklarımız da empati yeteneği kazanıyor” dedi.