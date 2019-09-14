‘Kenetlenerek toparlanacağız’

Teknik Direktör Mesut Toros, her şeye rağmen oyuncularına güveninin tam olduğunu belirtti. Toros, “Kupada yolumuza devam etmek isterdik. Girdiğimiz pozisyonları gole çeviremedik. Penaltılarla kupaya veda etmek zorunda kaldık. Ancak futbolcularıma güvenim tam. Onlar geçen sezon neler yapabileceklerini gösterdi. En kısa sürede toparlanıp camia ve taraftarımızla birlik olup özlenen Karşıyaka’yı sahaya yansıtacağız” dedi.