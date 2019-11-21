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    HaberlerEge Haberleri‘Kenetlenin kardeş olun’
    21.11.2019 - 02:32 | | YUSUF ÇINAR

    ‘Kenetlenin kardeş olun’

    Volkan Konak, Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’ndaki konserinde izleyenleri esprileriyle de kahkahaya boğdu.

    ‘Kenetlenin kardeş olun’

    Yaklaşık 5 bin kişinin takip ettiği organizasyonda şiirlerinden de bir demet sunan Konak, zeybek de oynadı.

    ‘Kenetlenin kardeş olun’



    İzleyicilerle sohbet etti, “Birbirinizi ayrı düşüncelerde olduğunuz için horlamayın, kötülemeyin; birbirinizle kenetlenin, kardeş olun” diye konuştu.

    ‘Kenetlenin kardeş olun’


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