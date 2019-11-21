21.11.2019 - 02:32 | | YUSUF ÇINAR
‘Kenetlenin kardeş olun’
Volkan Konak, Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’ndaki konserinde izleyenleri esprileriyle de kahkahaya boğdu.
Yaklaşık 5 bin kişinin takip ettiği organizasyonda şiirlerinden de bir demet sunan Konak, zeybek de oynadı.
İzleyicilerle sohbet etti, “Birbirinizi ayrı düşüncelerde olduğunuz için horlamayın, kötülemeyin; birbirinizle kenetlenin, kardeş olun” diye konuştu.
Evden gelen koku korkunç gerçeği ortaya çıkardıAdana'da yalnız yaşayan ve yaklaşık 10 gün önce yaşamını yitiren Mustafa Ağkurt (70), evinden yayılan kötü kokudan şüphelenip, polis ve çilingir yardımıyla eve giren komşuları tarafından bulundu.