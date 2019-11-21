Yaklaşık 5 bin kişinin takip ettiği organizasyonda şiirlerinden de bir demet sunan Konak, zeybek de oynadı.









İzleyicilerle sohbet etti, “Birbirinizi ayrı düşüncelerde olduğunuz için horlamayın, kötülemeyin; birbirinizle kenetlenin, kardeş olun” diye konuştu.







