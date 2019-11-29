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    29.11.2019 - 00:03 |

    Kent dışına çıkanlar kış lastiğini unutmasın

    Kent dışına çıkanlar kış lastiğini unutmasın

    İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu, 1 Aralık’tan itibaren uygulamaya girecek kış lastiği kullanma zorunluluğu konusunda şoförleri uyardı. 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında, yolcu veya yük taşıyan ticari araçlara, kış lastiği kullanma zorunluluğu getirildiğini açıklayan Mutlu, “Yapılacak kontrollerde, kış lastiği takılmamış araçların tespit edilmesi halinde, para cezası uygulanacağı hatta tehlikeli görülen durumlarda aracın trafikten men edileceği belirtilmiştir” dedi.

    Havaya bağlı

    İzmir içinde kış lastiği uygulamasının zorunlu tutulmadığını da belirten Başkan Mutlu, “Şehirlerarası ulaşımda kış lastiği zorunluluğu geçerli olacak. İzmir’de ortalama hava sıcaklığı 7 derecenin altına düşmediği için zorunlu kış lastiği takma kararı alınmıyor ancak hava şartlarına bağlı olarak her an değişiklik yapılabilir” diye konuştu.

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