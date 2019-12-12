Kent için birlikte karar alıyoruz

Karesi Kent Konseyi, altı aylık çalışmaları konusunda Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan’a sunum yaptı. Kent konseyinin büyük bir aile olduğunu söyleyen Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, “İstiyoruz ki kent konseyleri, sivil toplum kuruluşları şehir yönetiminde söz sahibi olsun” diye konuştu. Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise, “Katılımcı belediyecilik noktasında kent konseylerinin şehrin en çok ihtiyaç duyduğu yapıların başında geliyor. Katılımcılık, çevre dostu şehir, sosyal ve kültürel alanlarda hep birlikte fark yaratacağımıza inanıyorum” dedi.