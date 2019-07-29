Kent Park’ta dere temizliği başladı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi tarafından Manisalıların hizmetine kazandırılan Atatürk Kent Parkı içinden geçen derede temizlik çalışmasına başladı. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nca dere yatağında zaman içerisinde oluşan çamur temizlenerek, dere yatağı daha temiz ve güzel bir görünüme kavuşturulacak. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, “Vatandaşlarımızın şehrin karmaşasından kurtularak rahat bir nefes alabildiği bu parkımızda başladığımız çalışmayla deremiz daha güzel bir görünüme kavuşacak” dedi.