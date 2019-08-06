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    HaberlerEgeKent söyleşilerinde tema ‘Müziğin Dansı’
    06.08.2019 - 01:46

    Kent söyleşilerinde tema ‘Müziğin Dansı’

    MedIcal Park İzmir Hastanesi ve Mövenpick Hotel İzmir sponsorluğunda devam eden Kent Söyleşileri’nin bu ayki konukları, dünyaca ünlü piyano virtüözü, UNICEF İyi Niyet Elçisi ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Solisti Gülsin Onay ile İstanbul Opera ve Balesi Baş Baleti Erhan Güzel olacak.

    Kent söyleşilerinde tema ‘Müziğin Dansı’

    Dr. Zeki Hozer tarafından projelendirilen ücretsiz Kent Söyleşileri, “Müziğin Dansı” teması ile yazar Gülşah Elikbank moderatörlüğünde, 21 Ağustos Çarşamba günü, saat 19.00’da gerçekleşecek.

     

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