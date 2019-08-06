06.08.2019 - 01:46
Kent söyleşilerinde tema ‘Müziğin Dansı’
MedIcal Park İzmir Hastanesi ve Mövenpick Hotel İzmir sponsorluğunda devam eden Kent Söyleşileri’nin bu ayki konukları, dünyaca ünlü piyano virtüözü, UNICEF İyi Niyet Elçisi ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Solisti Gülsin Onay ile İstanbul Opera ve Balesi Baş Baleti Erhan Güzel olacak.
Görevi başında rahatsızlanan polis memuru hayatını kaybettiKarabük'te Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde(POMEM) görev yapan Yücel Demirci (42) isimli polis memuru geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.