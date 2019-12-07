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    07.12.2019 - 02:21 |

    Kente değer katan tesisler anlatılıyor

    Karşıyaka Belediyesi, Uluslararası Travel Turkey İzmir Fuarı’na katıldı. İzmir Sokakları Özel Alanı Hol A’da bulunan standı, ilk günden yüzlerce kişi ziyaret etti.

    Kente değer katan tesisler anlatılıyor

    Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın ağırladığı konuklar arasında; İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve ilçe belediye başkanları ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de yer aldı. Karşıyaka Belediyesi iştirâki Kent A.Ş. de Cordelion Taypark ile Evrensel Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsü gibi kente değer katan tesislerini konuklara tanıtıyor.

     

    Milliyet'te Gündem 6 Aralık 2019.
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    6 Aralık 2019 Magazin Bülteni.
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