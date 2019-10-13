Kente emek verenler sergide

İzmir Fotoğraf Sanatı Derneği fotoğrafçılarının tramvay sürücüsünden, kanal işçisine, aşevi çalışanından, veterinere, süpürge aracı şoföründen, itfaiye erine kadar gece çalışan 55 emekçiyi işyerinde, evinde ve ailesiyle vakit geçirirken fotoğraflayıp öyküleştirdiği sergi büyük beğeni topladı. Sergi bir ay süreyle açık kalacak.