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    HaberlerEgeKente emek verenler sergide
    13.10.2019 - 00:54 |

    Kente emek verenler sergide

    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde “Siz Uyurken” isimli foto-öyküler sergisinin açılışını yaptı.

    Kente emek verenler sergide

    İzmir Fotoğraf Sanatı Derneği fotoğrafçılarının tramvay sürücüsünden, kanal işçisine, aşevi çalışanından, veterinere, süpürge aracı şoföründen, itfaiye erine kadar gece çalışan 55 emekçiyi işyerinde, evinde ve ailesiyle vakit geçirirken fotoğraflayıp öyküleştirdiği sergi büyük beğeni topladı. Sergi bir ay süreyle açık kalacak.

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