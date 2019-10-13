13.10.2019 - 00:54 |
Kente emek verenler sergide
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde “Siz Uyurken” isimli foto-öyküler sergisinin açılışını yaptı.
İzmir Fotoğraf Sanatı Derneği fotoğrafçılarının tramvay sürücüsünden, kanal işçisine, aşevi çalışanından, veterinere, süpürge aracı şoföründen, itfaiye erine kadar gece çalışan 55 emekçiyi işyerinde, evinde ve ailesiyle vakit geçirirken fotoğraflayıp öyküleştirdiği sergi büyük beğeni topladı. Sergi bir ay süreyle açık kalacak.
Antalya'da sıcaklık 33 dereceyi gördü!Türkiye'nin farklı bölgelerinde sağanak beklenirken, Antalya'da yerli ve yabancı tatilciler denizin tadını çıkarmaya devam ediyor.