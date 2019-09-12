Kente festival kırsala çiftlik

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, katıldığı bir radyo yayınında birçok müjde verdi. İzmir Mozzarellası üreteceklerini, Homeros ismiyle büyük bir festival düzenleyeceklerini, ayrıca hoşgeldin bebek projesiyle 1 milyon çocuğu kitapla buluşturacaklarını söyledi.

Üreticiyi desteklemeye devam edeceklerini belirten Başkan Soyer, “Manda bu coğrafyadan İtalya’ya gitti

ve İtalyan Mozzerallası ortaya çıktı. Biz de İzmir Mozzerallası üretip dünyaya tanıtacağız. Üç ayrı noktada manda çitliği kurup manda dağıtacağız” dedi. Dev bir Homeros heykeli ile İzmir’i buluşturacaklarını dile getiren Soyer, Hoşgeldin Bebek paketine yedi kitap koyup 1 milyon çocuğa da okuma alışkanlığı kazandıracaklarını belirtti. Soyer ayrıca, kentin büyüdüğünü ve merkezde sıkıştığını ifade etti, “Yeni arazi üretip çeperlere yayılacağız. Bunu yaparken altyapıyı da düzenleyeceğiz. Geçmişte Kadifakele, kentin sembolüydü. Şimdi yöre kadınları kooperatif kurdu. İzmirlileri oraya taşıyoruz. Yabancıları da İzmir’in güzelliği ile tanıştıracağız. Küllerinden doğacak derken bunlardan bahsediyorduk” diye konuştu.

Soyer’e sosyal medya ödülü

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bu yıl ilk kez düzenlenen Web Firmam Dijital Ödülleri kapsamında, 31 Mart Yerel Seçimleri sürecinde ‘ “Sosyal Medyayı En Etkin Kullanan Siyasetçi”seçildi. Ödülünü Web Firmam yöneticisi Ferdi Korkmaz’ın elinden alan Başkan Soyer, “Demokrasiyi teknolojiyle buluşturabilir sek ticaretin de, yaşamın diğer alanlarının da çok kolaylaşacağına inanıyorum” dedi.

Fuar hatırası

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 88. İzmir Enternasyonal Fuarı’nı ikinci kez ziyaret etti. Geç saatlere kadar fuarda kalan Başkan Soyer, İzmir Tarih Projesi kapsamındaki çalışmaların yer aldığı fuar alanınında incelemelerde bulundu. Soyer, ziyaretçiler için oluşturan özel stüdyoda, İzmir’in tarihi siluetini önünde poz verdi.

Lezzetleri tek tek tattı

Başkanı Soyer’in bir sonraki durağı ise TARKEM’in (Tarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım Ticaret A.Ş.) öncülüğünde oluşturulan Kemeraltı Sokağı oldu. Kültürpark Uzun Havuz çevresindeki alanda Kemeraltı’nın öne çıkan lezzetleri, unutulan zanaatleri, tarihi, kültürel değerleri ve diğer bir çok zenginliğin tanıtıldığı stantları gezen Soyer, ziyaretçilerle de bol bol fotoğraf çektirdi.

‘Beni bozacak koltuk yok’

Halka dokunmaya ihtiyacı olduğunu belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Sağlıklı kararları ancak böyle alabiliriz. Onların basiretine çok güveniyorum. İnsanı bozan koltuğun büyüklüğü ya da küçüklüğü değil. Apartman yönetici bozuksa, o bile bozulur. ‘Sen bozulabilirsin’ diyorlar. Mesele hangi koltuğa oturduğun değil, oturduğun koltukta tok olduğundur. Beni bozacak koltuk yok” dedi.