BİST97.8860,58EURO6,470,11USD 5,810,06ALTIN277,89-0,61
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeKenti, vatandaşın görüşü tasarlayacak
    23.10.2019 - 00:32 |

    Kenti, vatandaşın görüşü tasarlayacak

    Karşıyaka Belediyesi, proje ve yatırımlarına ‘katılımcı belediyecilik’ anlayışıyla yön vermek üzere, geniş çaplı bir anket çalışması başlattı.

    Kenti, vatandaşın görüşü tasarlayacak

    Park olanaklarından temizlik memnuniyetine, sosyokültürel tesis alanlarının yeterliliğine kadar çeşitli konularda katılımcıların görüşleri alınıyor. Veriler ışığında; mahallelerin gelişme eğilimlerine yönelik alternatif mekânsal çözümler üretilmesi ve yaşam kalitesinin artırılması, kamu kaynaklarının adil dağılımının sağlanması hedefleniyor.

    Bolu'da şüpheli çanta alarmıBolu'da, kentin en işlek meydanında unutulan sırt çantasını görenler durumu polise bildirdi. Çevre güvenliğinin sağlanmasının ardından bomba imha uzmanınca fünye ile patlatılan çantanın içinden defter ve kitap çıktı.
    daha fazla video için
    22 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
    daha fazla video için
    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    MasterChef Türkiye eleme adayları kimler oldu? Son bölümde dokunulmazlığı kazanan...

    MasterChef Türkiye eleme adayları kimler oldu? Son bölümde dokunulmazlığı kazanan...

    Kadın 69. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kadın 68. son bölümde ölüm...

    Kadın 69. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kadın 68. son bölümde ölüm...

    Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

    Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 145. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? EDHO 144. son bölümde Hızır...

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 145. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? EDHO 144. son bölümde Hızır...

    Sıradaki Haber