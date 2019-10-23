23.10.2019 - 00:32 |
Kenti, vatandaşın görüşü tasarlayacak
Karşıyaka Belediyesi, proje ve yatırımlarına ‘katılımcı belediyecilik’ anlayışıyla yön vermek üzere, geniş çaplı bir anket çalışması başlattı.
Park olanaklarından temizlik memnuniyetine, sosyokültürel tesis alanlarının yeterliliğine kadar çeşitli konularda katılımcıların görüşleri alınıyor. Veriler ışığında; mahallelerin gelişme eğilimlerine yönelik alternatif mekânsal çözümler üretilmesi ve yaşam kalitesinin artırılması, kamu kaynaklarının adil dağılımının sağlanması hedefleniyor.
Bolu'da şüpheli çanta alarmıBolu'da, kentin en işlek meydanında unutulan sırt çantasını görenler durumu polise bildirdi. Çevre güvenliğinin sağlanmasının ardından bomba imha uzmanınca fünye ile patlatılan çantanın içinden defter ve kitap çıktı.