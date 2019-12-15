‘Kentimize katkı koymaya hazırız’

Küçük Kulüp Derneği Divan Kurulu Başkanı Kemal Çolakoğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Emre Sarıgedik ve Yönetim Kurulu üyeleri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i makamında ziyaret etti. Görüşmede; tüm İzmirlileri tenis ile buluşturmak, İzmir’in tenisteki başarılarını artırmak ve sosyal sorumluluk projeleriyle İzmir’e katkı sağlamak konularında görüş alışverişi yapıldı.

Başkan Soyer, her zaman işbirliğine hazır olduğunu dile getirdi. İzmir’e değer katmak için Büyükşehir Belediyesi ile ortak projelerde birleşebileceğimize inandıklarını belirten Sarıgedik ise, “Bu bağlamda tespit ve projelerimizi Büyükşehir ile paylaşmaktan mutluluk duyduk” dedi.

Soyer’i Küçük Kulüp’te tenis oynamaya davet eden Sarıgedik, Küçük Kulüp’ün üyesi, TÜSİAD başkanlığı yapmış olan Muharrem Kayhan’nın özel koleksiyonunda bulunan eserlerin kataloglaştırıldığı “Antik Anadolu’nun Tanıkları” adlı kitabı da Soyer’e hediye etti.

Mobilyacılar anlattı, Soyer dinledi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Menderes ilçesindeki Kısıkköy Mobilya Şehri’ni ziyaret etti. İzmir Mobilya Şehri İşletme Kooperatifi Başkanı Muammer Canözden, Yönetim Kurulu üyeleri ve Kısıkköy Mobilya Şehri Müdürü Mehmet Yalçınkaya ile biraraya gelen Soyer; ulaşım, kaldırım ve yağmur suyu sorunlarının giderilmesi taleplerini dinledi. Başkan Soyer, yağmur suyu kanallarından çalışmaya başlayacaklarını ifade etti. Yalçınkaya, iyi bir planlamayla Kısıkköy’ün tüm Ege Bölgesi’ne hitap edebileceğini de belirtti.