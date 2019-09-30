'Kentin Merkezine Seyahat' başlıyor

Günlük zamanının çoğunu Konak’taki iş yerinde geçiren Ayşen Ertango Özkaya penceresi ile fotoğraf makinesinin çerçevesini çakıştırabilme avantajını, hayata dair düşünsel süreçlerini her daim dinamik tutan- meraklı, sevecen bakışıyla birleştirerek, içinde yaşadığı kentin insanlarının hikâyelerini kendince yoğurduğu fotoğraflarıyla izleyicilere sunuyor.



Özkaya’nın 3 yıl boyunca aynı pencereden kentin aynı köşesini sabırla kaydeden fotoğraflarına bakıldığında, yalnızca gözleyen/gözetleyen değil, çerçeveye dahil olan fotoğrafçı da hissedilebiliyor.

24 fotoğraftan oluşan sergi, 30 Kasım’a kadar, pazar ve pazartesi günleri dışında her gün 12.30-19.00 arasında Çizgelikedi Sanat Galerisi’nde görülebilecek.