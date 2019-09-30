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    HaberlerEge'Kentin Merkezine Seyahat' başlıyor
    30.09.2019 - 02:23 |

    'Kentin Merkezine Seyahat' başlıyor

    Çizgelikedi Görsel Kültür Merkezi’nin ‘Fotoğrafta Kişisel Dil Geliştirme Programı’ çerçevesinde hayat bulan Ayşen Ertango Özkaya’nın ‘Kentin Merkezine Seyahat’ isimli sergisi yarın açılıyor.

    'Kentin Merkezine Seyahat' başlıyor

    Günlük zamanının çoğunu Konak’taki iş yerinde geçiren Ayşen Ertango Özkaya penceresi ile fotoğraf makinesinin çerçevesini çakıştırabilme avantajını, hayata dair düşünsel süreçlerini her daim dinamik tutan- meraklı, sevecen bakışıyla birleştirerek, içinde yaşadığı kentin insanlarının hikâyelerini kendince yoğurduğu fotoğraflarıyla izleyicilere sunuyor.

    Özkaya’nın 3 yıl boyunca aynı pencereden kentin aynı köşesini sabırla kaydeden fotoğraflarına bakıldığında, yalnızca gözleyen/gözetleyen değil, çerçeveye dahil olan fotoğrafçı da hissedilebiliyor.

    24 fotoğraftan oluşan sergi, 30 Kasım’a kadar, pazar ve pazartesi günleri dışında her gün 12.30-19.00 arasında Çizgelikedi Sanat Galerisi’nde görülebilecek.

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