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    HaberlerEge‘Kentin yüz akısınız’
    26.09.2019 - 02:39 |

    ‘Kentin yüz akısınız’

    ‘Kentin yüz akısınız’

    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kent içi toplu ulaşımda hizmet vermek üzere ESHOT Genel Müdürlüğü bünyesinde göreve başlayan kadın sürücülerle bir araya geldi. Cesaret ve özgüvenlerinden dolayı kurumun yeni personelini tebrik eden Soyer, “İzmirli sizi bekliyormuş meğer. Sizler öncüsünüz, İzmir’in yüz akısınız. İnşallah daha çok kadın şoför sizin peşinizden gelecek” diye konuştu.

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