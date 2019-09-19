Kentsel dönüşüme İZTO’dan destek

İZMİR Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un açıkladığı ‘Kentsel Dönüşüm Eylem Planı’na oda olarak destek verdiklerini söyledi, İzmir’de deprem yönetmeliğine uygun, sağlıklı binalara bir an evvel kavuşulması için üzerlerine düşen görevleri üstlenmeye hazır olduklarını ifade etti. Kentsel dönüşümde en büyük açmazlardan birisinin finansman problemi olduğunu savunan Başkan Özgener, yeni hibe, teşvik ve kredi imkanlarıyla desteğin sağlanması gerektiğini vurguladı. İzmir’in kentsel dönüşüme ihtiyaç duyan illerin başında geldiğini anlatan Özgener, şunları söyledi:

‘Vizyon çok önemli’

“Göçün etkisiyle çarpık, kaçak ve sağlıksız yapılarla dolan kent, acilen bu görümünden uzaklaşıp deprem yönetmeliğine uygun, sağlıklı binalara kavuşmalıdır. Mevcut mülk sahiplerini mağdur etmeden, sosyo ekonomik gerçekleri göz önünde bulundurarak kentin vizyon ve ihtiyaçları doğrultusunda yapılacak bir kentsel dönüşümü her zaman destekliyoruz. Oda olarak devletimizin bize yükleyeceği görevlere hazırız. Yeter ki daha yaşanabilir, daha iyi bir mimari ve kent estetiğine sahip bir İzmir olsun.”