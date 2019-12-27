Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’in Mahalle Evi projesi, sekiz ayda onlarca kadının hayatını değiştirdi. 150 Evler, Altınova ve Küçükköy mahalle evlerinde düzenlenen kurslara katılan kadınlar, üretime başladı. İlk kermes ise, Altınova Mahalle Evi için düzenlendi. Kermesi ziyaret eden Başkan Ergin, “Kadınların el emeğinin gelir getirici üretime dönüştüğünü görmek memnuniyet verici. Kermes’ten elde edilen gelirle ihtiyaç sahiplerine de ulaşacağız” dedi.