06.10.2019 - 02:24 |
Kermesle destek
Karabağlar Belediyesi’nin katkılarıyla Karabağlar Kent Konseyi Ekolojik Denge ve Hayvan Hakları Çalışma Grubu, 4 Ekim Dünya Sokak Hayvanlarını Koruma Günü dolayısıyla kermes düzenledi.
Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kermeste, elde edilen gelirlerle sokak hayvanları yararına kullanılacak. Aynı gün minikler de Uzundere’de bulunan Hayvan Sağlığı Merkezini ziyaret etti.
Antalya’da genç kızların sosyal medya tartışması kanlı bittiAntalya’da 17 yaşındaki C.S.A., sosyal medya üzerinden annesine küfür ettiği gerekçesiyle buluşmak için çağırdığı arkadaşı S.İ.’yi (15), sokakta bacaklarından bıçaklayıp kaçtı. Kanlar içerisinde yere yığılan S.İ. tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılırken, şüpheli C.S.A ise kısa süre sonra polis tarafından yakalandı.