Kesal çiftiyle kısa film üzerine sohbet

Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç ve Türkiye’den seçilen kısa filmlerin ücretsiz gösterimlerinin öncesinde, belgesel yapımcısı ve festival direktörü Hilmi Etikan, konukları Ercan Kesal ve Nazan Kesal ile Türkiye’deki kısa film kültürü üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi.