BİST112.1750,90EURO6,610,02USD5,950ALTIN284,210,70
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Kesal çiftiyle kısa film üzerine sohbet
    ABONE OL
    24.12.2019 - 00:01 |

    Kesal çiftiyle kısa film üzerine sohbet

    Kültür için Alan Projesi kapsamında Foça Belediyesi’nin desteği ile Reha Midilli Kültür Merkezi’nde düzenlenen kısa film akşamı düzenlendi.

    Kesal çiftiyle kısa film üzerine sohbet

    Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç ve Türkiye’den seçilen kısa filmlerin ücretsiz gösterimlerinin öncesinde, belgesel yapımcısı ve festival direktörü Hilmi Etikan, konukları Ercan Kesal ve Nazan Kesal ile Türkiye’deki kısa film kültürü üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi.

    Akraba kavgasında silahlar konuştu: 2 yaralıBahçelievler'de akrabalar arasında çıkan kavgada bir kişi pompalı tüfekle ateş açtı. Açılan ateş sonucu 2 kişi yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.
    daha fazla video için
    Arda Turan ve oğlu Hamza Arda'nın keyifli anlarıFutbolcu Arda Turan dün ailesiyle yemeğe çıktı. Bir mekânda yemek yiyen aile, geceden eğlenceli anları sosyal medyada paylaştı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    TIR'lar kafa kafaya çarpıştı! 2 ölü, 2 yaralı

    TIR'lar kafa kafaya çarpıştı! 2 ölü, 2 yaralı

    Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor! 8 gün sonra zam geliyor...

    Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor! 8 gün sonra zam geliyor...

    Evdeki kameranın şifresini kırıp dehşeti yaşattı!

    Evdeki kameranın şifresini kırıp dehşeti yaşattı!

    Japonya'da okul bıraktıran yeni 'akım': Futoko

    Japonya'da okul bıraktıran yeni 'akım': Futoko

    Sıradaki Haber