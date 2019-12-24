24.12.2019 - 00:01 |
Kesal çiftiyle kısa film üzerine sohbet
Kültür için Alan Projesi kapsamında Foça Belediyesi’nin desteği ile Reha Midilli Kültür Merkezi’nde düzenlenen kısa film akşamı düzenlendi.
Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç ve Türkiye’den seçilen kısa filmlerin ücretsiz gösterimlerinin öncesinde, belgesel yapımcısı ve festival direktörü Hilmi Etikan, konukları Ercan Kesal ve Nazan Kesal ile Türkiye’deki kısa film kültürü üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi.
Akraba kavgasında silahlar konuştu: 2 yaralıBahçelievler'de akrabalar arasında çıkan kavgada bir kişi pompalı tüfekle ateş açtı. Açılan ateş sonucu 2 kişi yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.