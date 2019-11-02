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    HaberlerEge‘Kestane Festivali renkli geçecek’
    02.11.2019 - 02:29 |

    ‘Kestane Festivali renkli geçecek’

    Ödemiş Belediyesi, hafta sonu Bıçakçı ve Kemer mahallelerinde düzenleyeceği Kestane Festivali için İzmir’de kestane kebap ikramı yaptı, herkese çağrıda bulundu.

    ‘Kestane Festivali renkli geçecek’

    Kestane ikramına katılan Belediye Başkanı Mehmet Eriş, eşsiz lezzetin kaynağında dolu dolu bir hafta sonu yaşanacağını kaydetti. Belediyenin, İzmir Büyükşehir’in desteğiyle bugün 16.00’da Aydın Dağları eteklerindeki Bıçakçı Mahallesi’nde, yarın 13.00’ten itibaren de Bozdağlar eteklerindeki Kemer Mahallesi’nde düzenleyeceği Kestane Festivali’yle Ödemiş lezzet ve eğlenceye doyacak.

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