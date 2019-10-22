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    HaberlerEgeKestane hasadının zahmetli serüveni
    22.10.2019 - 07:50 | | UMUT KARAKOYUN DHA

    Kestane hasadının zahmetli serüveni

    İzmir’in Beydağ ilçesinde, kış aylarının vazgeçilmezi kestanenin hasadına başlandı.

    Kestane hasadının zahmetli serüveni

    İzmir’in Beydağ ilçesinde, kış aylarının vazgeçilmezi kestanenin hasadına başlandı. Kırsal Çomaklar Mahallesi’ndeki üreticiler, engebeli arazideki 15 metrelik ağaçlara çıkıyor. Dallara sırıklarla vurup kestaneleri yere düşürüyor. Daha sonra dikenli kabuklarından arındırılması için yaklaşık iki ay ormanda çalıların altında belli zamanlarda sulanarak bekletilen kestane, patostan geçirilip satışa hazır hale getiriliyor.

    Hastalığa çözüm istediler

    Ağaçtan tezgaha binbir zorlukla getirilen ürünün veriminin düştüğünü söyleyen yetiştiriciler, “Şifa kaynağı, yemesi de bir o kadar zevkli, ancak hasadı çok zahmetli, ağaçtan düşüp ölenler oluyor. Her yıl verim azalıyor, ağaçlarda hastalık başladı, kuruyorlar. Tek geçim kaynağımız bu ve emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Biz çare bulamadık, yetkililer hastalığa çare bulsun” ifadelerini kullandı.

    Zincirleme kazada 1 kişi öldü 4 kişi yaralandıDüzce D-100 karayolu’nda 1’i kamyon 3 araç kaza yaptı. Kazada 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı. Kamyonun şoför mahaline sıkışan sürücü ve 1 yolcuyu kurtarmak için İtfaiye ekipleri, Arama kurtarma ekipleri ve acil sağlık ekipleri seferber oldu. Dakikalar süren kurtarma çalışması sonucunda şoför ölü olarak, yolcu ise yaralı olarak sıkıştıkları yerden kurtarıldı.
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    21 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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