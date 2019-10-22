Kestane hasadının zahmetli serüveni

İzmir’in Beydağ ilçesinde, kış aylarının vazgeçilmezi kestanenin hasadına başlandı. Kırsal Çomaklar Mahallesi’ndeki üreticiler, engebeli arazideki 15 metrelik ağaçlara çıkıyor. Dallara sırıklarla vurup kestaneleri yere düşürüyor. Daha sonra dikenli kabuklarından arındırılması için yaklaşık iki ay ormanda çalıların altında belli zamanlarda sulanarak bekletilen kestane, patostan geçirilip satışa hazır hale getiriliyor.

Hastalığa çözüm istediler

Ağaçtan tezgaha binbir zorlukla getirilen ürünün veriminin düştüğünü söyleyen yetiştiriciler, “Şifa kaynağı, yemesi de bir o kadar zevkli, ancak hasadı çok zahmetli, ağaçtan düşüp ölenler oluyor. Her yıl verim azalıyor, ağaçlarda hastalık başladı, kuruyorlar. Tek geçim kaynağımız bu ve emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Biz çare bulamadık, yetkililer hastalığa çare bulsun” ifadelerini kullandı.



