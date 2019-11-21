21.11.2019 - 02:34 |
Keyifli gece
Lemi, Çeşme Kervansaray’daki performansıyla izleyenlere keyifli anlar yaşattı.
İstanbul, Ankara, Antalya ve Kıbrıs’tan özel olarak gelen davetliler, yaklaşık üç saat süren konseri ilgiyle izledi. Davetliler arasında yer alan, Çeşmeli şarkıcı Kurtul Akın da sahnede şarkı söyledi.
Evden gelen koku korkunç gerçeği ortaya çıkardıAdana'da yalnız yaşayan ve yaklaşık 10 gün önce yaşamını yitiren Mustafa Ağkurt (70), evinden yayılan kötü kokudan şüphelenip, polis ve çilingir yardımıyla eve giren komşuları tarafından bulundu.