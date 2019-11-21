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    HaberlerEge HaberleriKeyifli gece
    21.11.2019 - 02:34 |

    Keyifli gece

    Lemi, Çeşme Kervansaray’daki performansıyla izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

    Keyifli gece

    İstanbul, Ankara, Antalya ve Kıbrıs’tan özel olarak gelen davetliler, yaklaşık üç saat süren konseri ilgiyle izledi. Davetliler arasında yer alan, Çeşmeli şarkıcı Kurtul Akın da sahnede şarkı söyledi.

    Keyifli gece


    Keyifli gece

    Keyifli gece

    Keyifli gece


    Evden gelen koku korkunç gerçeği ortaya çıkardıAdana'da yalnız yaşayan ve yaklaşık 10 gün önce yaşamını yitiren Mustafa Ağkurt (70), evinden yayılan kötü kokudan şüphelenip, polis ve çilingir yardımıyla eve giren komşuları tarafından bulundu.
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