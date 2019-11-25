26.11.2019 - 00:01 |
Kıbrıs gazilerinin anıları kitap oldu
Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karşıyaka Şubesi tarafından üç yıllık süreçte hazırlanan ‘Gazilerden Anılarla Kıbrıs’ başlıklı kitap, Karşıyaka Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikle tanıtıldı. Kıbrıs’ta ilk Türk bayrağını açan ve kitap kapağında o andan fotoğrafı bulunan gaziler bir araya geldi.
İstanbul "kadına karşı şiddete hayır" demek için turuncuya büründüİstanbul'un simge yapıları olan tarihi binalar, kuleler ve köprüler, "25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü" kapsamında turuncu renk ile aydınlatıldı.