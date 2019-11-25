Kıbrıs gazilerinin anıları kitap oldu

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karşıyaka Şubesi tarafından üç yıllık süreçte hazırlanan ‘Gazilerden Anılarla Kıbrıs’ başlıklı kitap, Karşıyaka Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikle tanıtıldı. Kıbrıs’ta ilk Türk bayrağını açan ve kitap kapağında o andan fotoğrafı bulunan gaziler bir araya geldi.