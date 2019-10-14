BİST96.245-2,81EURO6,540,72USD5,920,64ALTIN284,591,04
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeKıbrıs Şehitleri pembeye büründü
    14.10.2019 - 07:50 |

    Kıbrıs Şehitleri pembeye büründü

    Meme Kanseri Farkındalık ayı etkinlikleri kapsamında Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde Pembe Yürüyüş gerçekleşti.

    Kıbrıs Şehitleri pembeye büründü

    Meme Kanseri Farkındalık ayı etkinlikleri kapsamında Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde Pembe Yürüyüş gerçekleşti. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’un en önde destek verdiği korteje İzmir Meme Hastalıkları Derneği, Meme Kanseri ile Savaşım Derneği (MEMEKANDER) ve Atlas Vakfı üyeleriyle çok sayıda vatandaş katıldı.
    Konuşma yapan Başkan Batur, erken teşhisin önemine dikkat çekti.

    Gökdelenler sallandı!Akşam saatlerinde dev binalar sağa sola yalpaladı, gıcırdama sesleri duyuldu. Japonya'yı vuran 225 kilometre hızındaki Hagibis Tayfunu, deprem ve tsunami etkisine yol açtı.
    daha fazla video için
    Şarkıcı Linet’ten çıplak ayak dans şovBostancı Gösteri Merkezi'nde sahneye çıkan Linet, kalça dansıyla kendisini dinlemeye gelenlerden tam not aldı. Linet'in dans gösterisi dakikalarca alkışlandı.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Genç kız çığlık atınca, metrobüsteki şüpheli yakalandı

    Genç kız çığlık atınca, metrobüsteki şüpheli yakalandı

    Son dakika... İstanbul'da korkutan yangın!

    Son dakika... İstanbul'da korkutan yangın!

    Araç hurdaya döndü! 3 arkadaş öldü

    Araç hurdaya döndü! 3 arkadaş öldü

    Fal bakma bahanesi ile 470 lirasını kaptırdı!

    Fal bakma bahanesi ile 470 lirasını kaptırdı!

    Sıradaki Haber