Kıbrıs Şehitleri pembeye büründü

Meme Kanseri Farkındalık ayı etkinlikleri kapsamında Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde Pembe Yürüyüş gerçekleşti. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’un en önde destek verdiği korteje İzmir Meme Hastalıkları Derneği, Meme Kanseri ile Savaşım Derneği (MEMEKANDER) ve Atlas Vakfı üyeleriyle çok sayıda vatandaş katıldı.

Konuşma yapan Başkan Batur, erken teşhisin önemine dikkat çekti.