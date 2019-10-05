Kıbrıs’a yıldız yağdı!

Burcu Esmersoy’un sunuculuğunu yaptığı gece, Enbe Orkestrası ve Behzat Gerçeker’in açılış konseri ve havai fişek gösterisiyle başladı. Moonlife Dergisi’nin sahibi ve Genel Yayın Yönetmen Alper Alp’in açılış konuşmasının ardından Merit Royal Hotel & Casino Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Özbaş, ödül kazanan sanatçılara ve misafirlere “Hoşgeldiniz” dedi. KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile Enerji ve Ekonomi Bakanı Hasan Taçoy’un da katıldığı etkinlik, sponsorlara verilen kurumsal ödüllerin ardından Yaşam Boyu Onur Ödülleri’yle devam etti.

Aydın’a iki ödül

Yaşam Boyu Basın Meslek dalında, MGD eski Başkanı Uğur Güneri, magazinkolik.com internet sitesi sahibi Nurcan Sabur, Milliyet Gazetesi yazarı Ali Eyüboğlu, Bonne Vie Dergisi sahibi Hakan Solaker, yıllarca Hürriyet Gazetesi’nde görev yapan Erol Işık, Show TV eski Haber Müdürü Volkan Öksüz ile Beyaz TV Magazin Müdürü Bilal Özbilge, ödüllerini Show TV’nin efsane habercisi Reha Muhtar’ın elinden aldı. Muhtar da, yaşam boyu basın meslek ödülüne sahip oldu. Kanal D’den Buket Aydın hem yılın en iyi ana haber sunucusu hem de yılın en iyi haber söyleşi programı ödülünü aldı.