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    HaberlerEge Haberleri Kiğılı Ormanı İzmir’de kuruldu
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    13.12.2019 - 00:02 |

    Kiğılı Ormanı İzmir’de kuruldu

    Kiğılı Ormanı İzmir’de kuruldu

    Sosyal medyada #1FİDAN1CAN sloganı ile başlattığı kampanya kapsamında orman yangınlarına karşı farkındalığa dikkat çeken Kiğılı, İzmir Ege Orman Vakfı işbirliği ile Kınık ilçesinde 5 bin ağaçlık ‘Kiğılı Ormanı’nın ilk fidanlarını dikti. Fidan diken Kiğılı CEO’su Hilal Suerdem, “Türkiye’de ağaç ve orman sevgisini geliştirmeyi hedefleyerek başlattığımız kampanya ile kaybettiğimiz ormanlarımızın yerine yenilerini kazandırıyoruz” dedi.

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