13.12.2019 - 00:02 |
Kiğılı Ormanı İzmir’de kuruldu
Sosyal medyada #1FİDAN1CAN sloganı ile başlattığı kampanya kapsamında orman yangınlarına karşı farkındalığa dikkat çeken Kiğılı, İzmir Ege Orman Vakfı işbirliği ile Kınık ilçesinde 5 bin ağaçlık ‘Kiğılı Ormanı’nın ilk fidanlarını dikti. Fidan diken Kiğılı CEO’su Hilal Suerdem, “Türkiye’de ağaç ve orman sevgisini geliştirmeyi hedefleyerek başlattığımız kampanya ile kaybettiğimiz ormanlarımızın yerine yenilerini kazandırıyoruz” dedi.
ABD yasak dinlemedi! Tehlikeli deneme...ABD Hava Kuvvetleri, Donald Trump yönetiminin yakın zamanda çekildiği Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Anlaşması kapsamında yasaklı olan orta menzilli karada konuşlu bir balistik füzeyi denediklerini açıkladı.