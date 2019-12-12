Kiğılı Ormanı İzmir’de kuruldu

Sosyal medyada #1FİDAN1CAN sloganı ile başlattığı kampanya kapsamında orman yangınlarına karşı farkındalığa dikkat çeken Kiğılı, İzmir Ege Orman Vakfı işbirliği ile Kınık ilçesinde 5 bin ağaçlık ‘Kiğılı Ormanı’nın ilk fidanlarını dikti. Fidan diken Kiğılı CEO’su Hilal Suerdem, “Türkiye’de ağaç ve orman sevgisini geliştirmeyi hedefleyerek başlattığımız kampanya ile kaybettiğimiz ormanlarımızın yerine yenilerini kazandırıyoruz” dedi.