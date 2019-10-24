Kiğılı’dan yeni şube

Türkiye’de 225 mağazası ve yurt dışında 20 ülkede 98 satış noktası bulunan marka, Karşıyaka’da yer alan Abdullah Kiğılı Exclusive Cut Hiltown mağazasında birbirinden şık koleksiyonlarını moda tutkunlarıyla buluşturacak.









Yeni mağazanın açılışı Pınar Karşıyaka Antrenörü Ufuk Sarıca ve takımının katılımıyla renklendi.



Kiğılı CEO’su Hilal Suerdem, “Ürün odaklı değil, müşteri odaklı yapılanma bilinciyle vizyonumuzu genişletmeye ve sektöre değer katmaya devam ediyoruz. Çok yakında İzmir İstinye Park AVM’de de bir mağaza açılışımız olacak” diye konuştu.