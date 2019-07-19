Kılavuzlar Barajı tamam!

Manisalı çiftçilerin sabırsızlıkla beklediği Demirci Kılavuzlar Barajı tamamlandı. Gövde dolgusu ve vana odası imalatları temmuz ayı başında biten barajda fiilen su tutulmaya başlandı. Projenin 2 yılda tamamlandığını belirten DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, “Kılavuzlar Köyü’nün kuzeyindeki Bağıran Dere üzerine inşa edilen barajın gövde dolgusu için 250 bin 350 metreküp dolgu yapıldı. Kil çekirdekli kaya dolgu tipinde inşa edilen barajın gövde yüksekliği 32.5 metre olurken, 900 bin metreküp su tutulabilecek. Sulama Projesi inşaatı tamamlanır tamamlanmaz da bin 540 dekar arazinin sulanması sağlanacak” dedi. Demirci Kılavuzlar Barajı bölge ekonomisine direk etki edeceğinin altını çizen Aydın, üreticiye yılda 1 milyon 758 bin lira katkı sağlanacağını vurguladı.