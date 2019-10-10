BİST99.6490EURO6,470,36USD5,880,06ALTIN284,740,19
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeKılıç, A takımıyla birlikte sahada
    10.10.2019 - 07:50 |

    Kılıç, A takımıyla birlikte sahada

    Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç icraat birimlerindeki müdürleriyle birlikte sahaya indi.

    Kılıç, A takımıyla birlikte sahada

    Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç icraat birimlerindeki müdürleriyle birlikte sahaya indi. Buca’daki 47 mahalle muhtarını tek tek ziyaret ederek projeleri sahada olgunlaştırmayı hedefleyen Kılıç, “Ben yaptım oldu anlayışını benimsemeden yerinde yönetim, yerinde çözüm ilkesiyle güzel bir Buca’yı hep birlikte inşa edeceğiz” dedi.,

    Aşırı hız ölüm getirdi, kafasına bariyer saplandıBursa'da aşırı hızlı olduğu iddia edilen araç, hızını alamayarak yol ayrımındaki bariyere saplandı. Kazada ön camdan giren bariyer sürücünün kafasına isabet etti. Otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.
    daha fazla video için
    Uludağ’ın orman bekçileri kırmızı karıncalarUludağ Milli Parkında günde 100 bin zararlı böcek yiyen kırmızı karıncalar, adeta ormanların bedava bekçiliğini yapıyor.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son depremler Kandilli Rasathanesi | 10 Ekim deprem mi oldu?

    Son depremler Kandilli Rasathanesi | 10 Ekim deprem mi oldu?

    Milli Piyango çekiliş sonuçları | Milli Piyango bilet sorgulama

    Milli Piyango çekiliş sonuçları | Milli Piyango bilet sorgulama

    Son dakika: Erzincan'da deprem...

    Son dakika: Erzincan'da deprem...

    O baba tutuklandı!

    O baba tutuklandı!

    Sıradaki Haber