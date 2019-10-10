10.10.2019 - 07:50 |
Kılıç, A takımıyla birlikte sahada
Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç icraat birimlerindeki müdürleriyle birlikte sahaya indi.
Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç icraat birimlerindeki müdürleriyle birlikte sahaya indi. Buca’daki 47 mahalle muhtarını tek tek ziyaret ederek projeleri sahada olgunlaştırmayı hedefleyen Kılıç, “Ben yaptım oldu anlayışını benimsemeden yerinde yönetim, yerinde çözüm ilkesiyle güzel bir Buca’yı hep birlikte inşa edeceğiz” dedi.,
Aşırı hız ölüm getirdi, kafasına bariyer saplandıBursa'da aşırı hızlı olduğu iddia edilen araç, hızını alamayarak yol ayrımındaki bariyere saplandı. Kazada ön camdan giren bariyer sürücünün kafasına isabet etti. Otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.