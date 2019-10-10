Kılıç, A takımıyla birlikte sahada

Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç icraat birimlerindeki müdürleriyle birlikte sahaya indi. Buca’daki 47 mahalle muhtarını tek tek ziyaret ederek projeleri sahada olgunlaştırmayı hedefleyen Kılıç, “Ben yaptım oldu anlayışını benimsemeden yerinde yönetim, yerinde çözüm ilkesiyle güzel bir Buca’yı hep birlikte inşa edeceğiz” dedi.,