Kılıç ve Aysev’den unutulmayacak düet

Belediye önünde toplanan Bucalılar, meşaleler ve marşlar eşliğinde Kasaplar Meydanı’na kadar yürüdü. Kortejde, br kilometrelik dev Türk bayrağı açıldı. Aliyar Nihan ve Musa Koçer’in konseriyle devam eden programın sonunda opera sanatçısı ve tenor Hakan Aysev sahne aldı. Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Aysev’le birlikte İzmir Marşı’nı söyledi.