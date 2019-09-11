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    HaberlerEgeKılıç ve Aysev’den unutulmayacak düet
    11.09.2019 - 01:02

    Kılıç ve Aysev’den unutulmayacak düet

    İzmir'in kurtuluşunun 97’nci yıldönümü, Buca’da büyük bir coşkuyla kutlandı.

    Kılıç ve Aysev’den unutulmayacak düet

    Belediye önünde toplanan Bucalılar, meşaleler ve marşlar eşliğinde Kasaplar Meydanı’na kadar yürüdü. Kortejde, br kilometrelik dev Türk bayrağı açıldı. Aliyar Nihan ve Musa Koçer’in konseriyle devam eden programın sonunda opera sanatçısı ve tenor Hakan Aysev sahne aldı. Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Aysev’le birlikte İzmir Marşı’nı söyledi.

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