11.09.2019 - 01:02
Kılıç ve Aysev’den unutulmayacak düet
İzmir'in kurtuluşunun 97’nci yıldönümü, Buca’da büyük bir coşkuyla kutlandı.
Belediye önünde toplanan Bucalılar, meşaleler ve marşlar eşliğinde Kasaplar Meydanı’na kadar yürüdü. Kortejde, br kilometrelik dev Türk bayrağı açıldı. Aliyar Nihan ve Musa Koçer’in konseriyle devam eden programın sonunda opera sanatçısı ve tenor Hakan Aysev sahne aldı. Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Aysev’le birlikte İzmir Marşı’nı söyledi.
Anne ve oğlunu öldürdü kızını ağır yaraladıNiğde'de bir kişi, arazide hayvan otlatma anlaşmazlığı yüzünden husumetli olduğu anne ve oğlunu öldürdü, kızını ağır yaraladı.